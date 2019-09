Tras su separación de Liam, Miley Cyrus ya no estaría con Kaitlynn Carter

Los Ángeles, EU.- Después de que Miley Cyrus y Kaitlynn Carter fueran vistas besándose en Italia días antes de que la cantante anunciara su separación de Liam Hemsworth, ahora todo parece indicar que la cantante suma una nueva ruptura a su lista.

Según reveló People, la relación romántica de Cyrus y Carter habría llegado a su fin hace pocos días, pero seguirían siendo amigas, según una fuente anónima.

La noticia llega una semana después de que el cantante de Slide Away, de 26 años, y la estrella de The Hills: New Beginnings, de 31 años, fueran captadas abrazadas y paseando por las calles de Los Ángeles el sábado 14 de septiembre.

La expareja, Miley Cyrus y Kaitlynn Carter

Las dos estaban pasado tiempo de calidad desde que anunciaran las rupturas de sus respectivos esposos, incluso corriendo el rumor de que poco tiempo después comenzaron a vivir juntas en Los Ángeles.