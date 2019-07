Tras supuesto conflicto, Inés Gómez Mont revela mensajes de Natalia Téllez

Ciudad de México.- La conductora, Inés Gómez Mont, durante la grabación del programa Netas Divinas, afirmó el no tener ningún problema con Natalia Téllez, luego de que semanas atrás surgieron rumores de que esta última coqueteaba con su esposo Víctor Álvarez Puga.

Me habló Javier William, productor de Netas Divinas, y me dice, ‘oye, Inés, no van a ir alguna conductoras al programa, por fis hazme el paro. Entonces voy a hacer el programa, saludé a todas, hicimos el programa, todo perfecto. Y de repente sale un chisme”, detalló.