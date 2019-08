Tras tener dos rupturas, ex de Ariana Grande saldría con esta joven actriz

Estados Unidos.- Luego de la cancelación de su compromiso matrimonial con Ariana Grande en octubre de 2018 y de su reciente ruptura con Kate Beckinsale, actriz que le dobla la edad y con quien comenzó a salir meses después de terminar con la cantante, el comediante Pete Davidson le habría dado otra oportunidad al amor con la joven actriz Margaret Qualley.

De acuerdo con Us Weekly, el comediante de SNL ha sido visto desde hace "un par de meses" al lado de la hija de la reconocida actriz Andie MacDowell.

Ellos se han estado viendo por un par de meses y Margaret está muy emocionada con él”, dijo una fuente a Us Weekly.

Los reportes indican que Pete y Margaret, joven de 24 años que interpretó un rol en la película Once Upon a Time in Hollywood, podrían hacer su debut como pareja este viernes en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Según se describe, la película Seberg, en la cual Margaret Qualley participa, será estrenada el viernes en el importante encuentro de cine.

La especulación sobre este nuevo romance llega después de que trascendiera que, en mayo pasado, Pete Davidson y Kate Beckinsale terminaron su relación tras estar juntos cuatro meses.

Como es conocido, el noviazgo de Pete y Kate, quien es 20 años mayor que él, inició tres meses después de que el comediante concluyera su fugaz y polémico compromiso con Ariana Grande.

Por su parte, reportes indican que Margaret salió en el pasado con el actor Nat Wolf, y su más reciente relación había sido con el director Cary Fukunaga.