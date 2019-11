Tras tierno video, Eva Longoria habla sobre rumores de la salud de su bebé

Ciudad de México. - El tierno mensaje y vídeo que Eva Longoria compartió con sus seguidores donde aparece en la bañera con su bebé de año y medio, ya alcanzó más de 1 millón de vistas.

Sin embargo la publicación, además de crear múltiples comentarios por lo dulce de la escena, también dio pie a especulaciones sobre la salud física del pequeño y un posible problema auditivo, pero fue la misma actriz quien habló sobre los rumores.

Que los niños hay un puente cuando no hablan y quieren hablar, se frustran, y el lenguaje de señas les ayuda mucho y él dice "más" cuando quiere más comida, él dice "leche" para cuando quiere su leche”.

Además de tener comunicación, Longoria afirma que Santiago está encantado con esta forma de expresarse.

Y ahora está aprendiendo una canción que dice: "Hello, Hello" le encanta el lenguaje de señas porque él entiende... ah por fin yo puedo hacer algo, porque yo no tengo palabras...”