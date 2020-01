Tras un año, hermano de Miley Cyrus rompe compromiso con Taylor Sanders

Estados Unidos.- Hace un par de días Trace Cyrus, el hermano mayor de Miley Cyrus, informó a través de su cuenta de Instagram que ha regresado a la soltería, pues después de un año comprometido con Taylor Lauren Sander, la relación ha terminado.

Este año no me he fijado ningún objetivo concreto. Lo único que quiero es concentrarme en mi familia, mi música y mi salud tanto como pueda. Puede que algunos ya lo sepan, pero vuelvo a estar soltero desde hace poco y me siento muy agradecido de contar con mi familia en estos momentos. Últimamente me he sentido muy afortunado", expresó Trace.