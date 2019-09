Tras un año sabático, África Zavala revela querer iniciar carrera musical

Ciudad de México.- La actriz, África Zavala, durante una entrevista para el programa Hoy hizo varias confesiones entre las cuales comentó que quiere iniciar una carrera musical, además de sentirse lista para continuar actuando después de un año sabático, y desea casarse y formar una familia.

Inicialmente habló que celebró su cumpleaños número 34 al lado de su mamá y familiares en la playa, donde le encanta estar, incluso tomó clases para aprender a surfear.

Tras esto reveló que le encantaría formar una carrera musical así como su carrera de actriz, a la cual ya esta preparada para continuar después de su año sabático.

Tengo muy buenas canciones, de hecho tengo ahí canciones que me han mandado que son muy buenas, de Joss Favela, de gente que es maravillosa, pero lo que no se ha podido hacer es encontrar a alguien que sepa moverme, porque cante varias veces y me fue bien", dijo África.