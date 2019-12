Tras vencer el cáncer, Lorena Meritano se muestra topless en Instagram

Buenos Aires, Argentina.- La actriz Lorena Meritano se siente feliz, libre y valiente, pues a sus 49 años de edad compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa topless, semidesnuda y sin filtros.

Es viernes y puedo porque quiero y se me da la gana. Y querer es poder. Amarme libremente y sin filtros", se lee en el mensaje que acompaña a la instantánea.

Hace unos meses, Lorena reveló que su oncólogo le confirmó que no hay rastros de cáncer en su cuerpo y que los controles oncológicos serán anuales a partir de ahora.

Hoy tuve oncólogo, me recibió felictándome. Hoy 4 de julio cumplo 5 años de la primera cirugía. ¡5 años ya!. Todo está perfecto y por primera vez me dio órdenes y turno para dentro de un año. Comienzo controles cada año. Me dijo: ¡Es para celebrar! Estoy feliz. Gracias a Dios", escribió la actriz.