Tras ventilar enemistad, Alex Kaffie hace las pases con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- El especialista en espectáculos, Alex Kaffie, sorprendió a su público al ofrecer disculpas públicas a Andrea Legarreta, pues hace solo unos días ventiló que Galilea Montijo y la conductora le hicieron el feo durante su estancia en el programa Hoy.

El también columnista aprovechó un espacio en su programa Sin lisonja para hacer una llamada telefónica a Legarreta y hacer las pases.

Hay una disculpa pública que tengo pendiente y es dártela a ti, porque cuando salí de Hoy de todos, de todos me despedí menos de ti. Entonces esa es una peladez que quiero que me dispenses, que quiero que me disculpes”.