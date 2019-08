Trejo afirma que no quería golpear a Adame y anuncia nueva fecha para pelea

Ciudad de México.- Hace algunas semanas se confirmó que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo había quedado oficialmente pospuesta luego de que el cazafantasmas le diera un botellazo al actor.

Sin embargo, Trejo reveló durante una entrevista en el programa ¡Suéltalo Aquí! que no fue su intención golpearlo sino que quería mojarlo.

Yo abrí la botella de agua, no estaba congelada porque la acababan de comprar, le tomé, le puse la tapa y no la enrosqué. A la hora de que hice esto [el movimiento con la mano], mi intención era mojarlo y se me fue la botella. Si le hubiera querido dar un guamazo, te diría ‘me valió gorro’. Pero mi intención era mojarlo”, detalló Trejo.