Tres niñas mexicanas podrían llevarse un Oscar por el cortometraje 'Saria'

Ciudad de México.- Las niñas mexicanas, Estefanía Téllez, Gabriela Ramírez y Verónica Zúñiga, compiten en los Premios Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción por Saria.

Este proyecto es de Bryan Buckley y Matt Lefebvre, el cual está inspirada en la trágica muerte de 41 niñas en un orfanato en Guatemala por un incendio.

Esta nominación representó una gran para Cecilia Blanchet Pezet, presidenta fundadora de Ministerios de Amor (casa hogar), quien aceptó que las menores participaran en la cinta.

Durante una entrevista, Estefanía de 12 años y quien interpreta a 'Saria', dice que en principio ella no quería participar, pero al conocer la historia hizo el casting.

Una semana después me avisaron que me eligieron y luego me dijeron que haría el personaje de 'Saria'. Siento que ella tiene algo pegado de mí, ella buscaba hacer justicia y eso es lo que yo quiero hacer", dijo Estefanía.