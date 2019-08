¿Triángulo amoroso? Famosa influencer confiesa relación con Tyler Cameron

Estados Unidos.- En una entrevista para Sex with Emily la famosa influencer, Violet Benson, conocida mayormente por su Instagram @Daddyissues, confesó haber tenido también una cita con el deportista, Tyler Cameron, antes de sus encuentros con la actriz Hanna Brown y la modelo Gigi Hadid.

Cabe recordar que el apuesto galán fue visto en una cita con su compañera de The Bachelorette, Hanna Brown, con quien paso la noche, y días después con la modelo, Gigi Hadid, misma con la cual ya lleva 4 citas, pues recientemente fueron vistos tomando un café en Starbucks.

Según la influencer, ella y Tyler solo salieron a comer una vez y como amigos, donde no hubo más que una charla.

De igual manera señaló que su encuentro con el deportista fue horas antes de que este se fuera a su cita con Hanna, pero csin que esta supiera y cuando vio las fotos de él saliendo del departamento de ella lo enfrentó.

No me molestó porque él estuviera con Hanna, sentí que él fue deshonesto conmigo, me sentí rara porque si ellos tienen una cosa, yo quisiera que ellos puedieran explorarla sin mí en el medio, yo no quería estar en esa situación", confesó.