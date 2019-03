Trío sexual y más peticiones que novio de JLo haría a exmodelo de 'Playboy'

Londres, Inglaterra.- A poco más de dos semanas de que el exbeisbolista José Canseco arremetiera contra Alex Rodriguez y lo acusara en Twitter de haberle sido infiel a Jennifer Lopez, una exmodelo de Playboy originaria de Londres reveló las “candentes” peticiones que asegura le hizo el ahora prometido de la ‘Diva del Bronx’.

Zoe Gregory compartió a The Sun que, antes de que la pareja del momento se comprometiera, Alex Rodriguez le envió mensajes de texto en los que le pedía imágenes sexuales y tener intimidad con ella, además de proponerle que buscara a unas amigas “divertidas” para hacer un trío.

JLo es increíble y no se merece esto. Mientras se preparaba para casarse con ella, él me estaba pidiendo videos sexuales, pidiéndome que tuviéramos sexo y que hiciera arreglos con otras chicas… No es justo”, indicó la exmodelo británica.