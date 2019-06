"Trump es un antipático": Manzanero halaga y se solidariza con AMLO

Ciudad de México.- Armando Manzanero, cantautor yucateco de origen maya, no dudó en manifestar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de las amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asegura se impondrán nuevos aranceles a productos mexicanos.

El famoso cantante se dijo contento con el Gobierno actual, por el que votó y se dijo satisfecho con su desempeño. Sus palabras fueron:

Me siento muy feliz pagando los impuestos con este Gobierno de Andrés López Obrador. Yo voté por él”.

El cantante destacó la subasta que emprendió el actual Gobierno de automóviles de lujo cuya venta recaudada fue utilizada supuestamente para mexicanos de bajos recursos.

En entrevista, comentó que no le gusta mucho la política, pero se mantiene informado sobre los acontecimientos nacionales e internacionales.

En este contexto, también manifestó su desagrado con el mandatario estadounidense, Donald Trump:

Es buen financiero pero ha sido el peor político que ha tenido Estados Unidos; es muy antipático, me cae muy mal, no me gusta su aspecto; cuando lo veo en televisión cambio de canal”.