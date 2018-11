"Tú diles que sí me morí": Juan Gabriel a exmánager al acordar fingir su muerte

Ciudad de México.- Luego de que surgiera en redes sociales la noticia de que en verdad Juan Gabriel, 'El Divo de Juárez' en realidad estaba vivo y no había fallecido en agosto de 2016 como se reportó a nivel mundial, su exmánager defiende a toda costa sus declaraciones, que causaron polémica.



Joaquín Muñoz insiste que el intérprete mexicano está vivo y que a pesar de que se burlen y hagan memes, él puede confirmar que nunca murió y reaparecerá en diciembre.



¿Lo curioso? Ahora el exmánager y amigo de 'Juanga' dice que no será el 15 de diciembre la reaparición, pero a partir de esa fecha.

Bajo esa filosofía, Joaquín Muñoz, retoma el tema y comienza a explicar lo inexplicable: el supuesto regreso del 'Divo de Juárez', luego que, según él, hubiera fingido su muerte.

Yo nunca perdí comunicación con él (Juan Gabriel). El día 28 terminaba su serie al aire, eran la 2:00 pm y le avisé que me iría al rancho a hacer una barbacoa. Eran las 4:00 de la tarde y comencé a recibir llamadas de periodistas que querían que yo les diera la confirmación de que había muerto. Yo les decía a algunos medios que no había muerto, porque no tenía mucho tiempo que había hablado con él”, recuerda.