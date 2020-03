Tunden a Ninel Conde tras acusar Giovanni de no dejarla ver a su hijo: "Estás loca"

Ciudad de México.- Ninel Conde no deja de estar en polémica de la farándula mexicana por el pleito que tiene con el padre de su hijo, Giovanni Medina, motivo por el que ha sido criticada en redes sociales.

Ninel sacó a la luz la acusación de que Giovanni no la deja ver a su hijo, después él contestó que no era verdad, que la razón de que su hijo no sale es por la propagación del virus y que solo ha tomado las medidas para cuidarlo.

Ahora en redes sociales los internautas comenzaron a mencionar que ella tiene serios problemas porque no es la primera vez que tiene problemas con Medina de quien se había separado pero regresaron hasta que salió a la luz el supuesto rumor de que ella le había sido infiel con el cirujano plástico y ex de Belinda, Ben Talei.

Tienes problemas psicolpogicos”.

No sabes cómo llamar la atención”.

¿Y así lo volviste a perdonar?