¿Tuvo un trío? Andrea Legarreta revela íntimos secretos de su cama y calienta 'Hoy'

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y 'El Burro' Van Rankin participaron en un segmento bastante interesante en el programa Hoy de Televisa, en el cual la conductora reveló varios detalles de su intimidad e hizo un pícaro comentario que encendió las redes.

En el segmento, la experta en Feng Shui Mónica Koppel compartió tips para armonizar la recámara de acuerdo al sistema de origen chino. El objetivo era informar a televidentes sobre cómo elevar la energía en la habitación.

Andrea, muy interesada en el tema, hacía pregunta tras pregunta.

¿Y pueden ser de hierro forjado?", preguntó a Koppel, lo que hizo pensar que la de ella era así. "¿Y si no tienes madera o de plano se ve horrible?", insistió Legarreta, a lo que la experta contestó: "Pues una tela, algo para que se vea bonito y dé solidez a la cabecera".

Acto seguido, Mónica dio un dato interesante que hizo que la presentadora del matutino revelara, entre broma y broma, algo sobre su intimidad con su esposo Erik Rubín.

El espejo debe quedar más alto, pero si ustedes se reflejan al dormir les da insomnio. Además, duplican... y no queremos que en una habitación matrimonial haya tres donde debe haber dos", expresó la experta.

O cuatro", bromeó Legarreta. "Cuatro o cinco ya es gula", contestó Koppel. "Ya no voy a ir a ese hotel", siguió la broma 'El Burro', mientras la conductora seguía con bromas muy pícaras: "¿Y en el techo (los espejos)?".

Hay que decorar todo en pares, no individual... además la base de la cama no debe quedar pegada al piso, debe haber un espacio. Los pies no deben quedar de frente a la puerta", informó Koppel.