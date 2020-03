Twenty One Pilots y Gwen Stefani, estarán en el Tecate Emblema

Ciudad de México.- El festival musical, Tecate Emblema, sorprendió al anunciar la participación de cantantes como Twenty One Pilots, Gwen Stefani, One Republic, Empire of the Sun y Carly Rae Jepsen.

Cabe mencionar que este evento no tendrá etiquetas, pues en el presentaran diversos exponentes de música en distintos género, por lo que este podría ser el más grande en la Ciudad de México.

El Tecate Emblema tendrá como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 22 y 23 de mayo, por lo que es espera el arribo de miles de personas, las cuales no se avergonzaran de sus gustos.

Además de los ya mencionados se esperan a Alan Walker, Galantis, Fuego, Lalo Ebratt, Léon, Harry Hudson, Uzielito Mix, Yung Beef, Mala Rodríguez, Pabllo Vittar, Fantastic Negrito, Alexander 23, Netta, The Aces, Micro TDH, Los Rumberos.