'Tywin Lannister' declara sentirse 'confundido' con el final de 'GOT'

Ciudad de México.- El final de la serie Game of Thrones fue sin duda uno de los momentos más esperados por sus miles de fans alrededor del mundo.

Sin embargo una vez que se supo como terminó la historia, los reclamos se hicieron presentes, además de mucha desilusión y desánimo por parte del público.

Inclusive actores del propio drama han demostrado su descontento con el final. Tal es el caso de Charles Dance, quién personificó a 'Tywin Lannister'. El actor declaró durante una entrevista que estaba 'confundido' con el final.

Durante su participación en un programa televisivo, así lo dijo:

He visto Game Of Thrones tanto como he podido. Quería ver qué pasaba con estos personajes. Llegado el final me quedé como ‘mmm, OK".