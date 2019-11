'Ultron' podría dar un regreso inesperado para formar parte del MCU

Estados Unidos.- Por allá en el año 2015, cuando se estrenó la segunda película de los Vengadores, Avengers: Age of Ultron, el villano principal de ese film, el robot con una super inteligencia artificial, Ultron, no ha vuelto a aparecer o siquiera ser mencionado en alguna de sus secuelas, no obstante, esto podría cambiar.

Según el portal We Got This Covered, este antagonista podría dar un sorpresivo regreso en la fase 4 del MCU, en la futura Ant-Man 3, esto porque según sus fuentes, las personas a cargo de este proyecto, se encuentran planeando la manera ideal de volver a darle vida en la cinta ya mencionada.

Pero por el momento, hay que tomar todo como un rumor, hasta que haya un comunicado o revelación oficial por parte de Marvel o algún colaborador.