Un hermano de Michael Jackson lanza sencillo en solitario a sus 65 años

Estados Unidos.- Michael Jackson junto a sus hermanos lograron saltar a la fama mundial, gracias a que compartieron escenario en la banda de The Jackson 5.

Sin embargo, Tito Jackson a sus 65 años de edad ha continuado en la lucha para ganarse un lugar en la industria de la música como solitario.

Tito debutó como solista en 2016 con el tema Tito Time, pero esta semana lanzó el sencillo One Way Street, como parte de su segundo disco a estrenar el próximo año.

Estoy haciendo cosas que algunos hubieran hecho hace 20 o 30 años. Estoy contento de que hice lo que hice", dijo Tito.

The Jackson 5 lograron triunfar a nivel mundial con éxitos como ABC, I want you back, Blame it on the boogie y I'll Be There, e ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997.