Un historiador revela que un romance gay inspiró el cuento de 'La Sirenita'

Ciudad de México.- Hans Christian Andersen escribió La Sirenita como reflejo de una relación homosexual imposible.

Un amor entre dos hombres que tuvo un desenlace muy trágico debido a la época en la que se vivió.

En la cinta animada 'Ariel', una sirena, se enamora del príncipe 'Eric' y solo dando su voz a cambio puede convertirse en ser humano para poder estar junto a él.

Finalmente, a pesar de las dificultades que les pone en el camino la gran villana del film ('Úrsula'), los protagonistas logran vivir su amor. 'Ariel' representa al autor, el cual tuvo que callar su amor por un hombre de nombre Edvard Collin.

Fue el historiador Rictor Norton, con su libro My Dear Boy: Gay Love Through The Centuries, el que reveló la verdadera historia que escondía el cuento de Andersen, gracias a la correspondencia original que consiguió del autor:

No me encontré capaz de responder a tu amor. Adiós, querido amigo"

Languidezco por ti... mis sentimientos por ti son como los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto".