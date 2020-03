"Un olor terrible": Así reveló galán de Televisa que Thalía tenía mal aliento

Ciudad de México.- En redes sociales han revivido el controversial momento en el que el galán estelar de los 90's en Televisa, Arturo Peniche contó la desagradable, pero muy cómica experiencia que pasó al besar en la boca a Thalía mientras grababan la telenovela María Mercedes.

Peniche contó, en una entrevista que salió a la luz primero en 2017, que a Thalía le gustaba mucho comer mariscos -y sobre todo- cuando estaban preparados "al mojo de ajo".



El penetrante olor hacía el grabar escenas un trabajo difícil, como lo mencionó el propio actor:

Le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos, entonces llegaba con un olor terrible a ajo (...) De repente un día me llega con un tufo a ajo y digo: 'ay no, ¿qué comiste?' y al otro día me lo vuelve a hacer".