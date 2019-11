"Un pedazo de mi cuerpo se fue": Walter Mercado y su momento más doloroso

Ciudad de México.- El astrólogo, Walter Mercado, después de una dura batalla legal y de haber sufrido un terrible ataque al corazón confesó cual fue el momento más doloroso en toda su vida, enterarse de la muerte de su gran amor.

En el año 2010 Walter tuvo que cambiar su nombre artístico a Shanti Ananda, que supuestamente significa paz y felicidad, pues su exmanager lo hizo perder los derechos de este para explotarlos él de manera comercial, sin embargo, el vidente señaló que eso le trajó una nueva revelacion espiritual acercandolo más a ella y a su verdadero nombre de esa indole.

Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico. Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar", relató Walter.