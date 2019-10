Un tumor cerebral, razón de la aucencia de Inés Gómez Mont en los medios

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont, encendió las alarmas de sus seguidores de redes sociales debido a que en la última semana no realizó ninguna publicación, además de no aparecer en la televisión.

Esto cambió este viernes después de que la famosa diera señales de vida con una foto de sí mismaen su cuenta de Instagram. Sin embargo, hizo una inesperada revelación sobre su ausencia: dos tumores cerebrales.

Hay situaciones de vida que prefiero mantener alejadas del ojo público, como es el caso específico de mi salud. No me presto al drama, escándalos, tragedias y mucho menos, soy partidaria de mostrarme como víctima de las circunstancias. Tengo problemas personales, días nublados y malos ratos, ya saben lo que dicen: lo que vemos en las pantallas no siempre es una verdad absoluta”