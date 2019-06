Una de 'Friends' cumple años hoy: Courtney Cox festeja aniversario

Ciudad de México.- Courteney Cox nació en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, el 15 de junio de 1964.

Es una actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense, célebre por su participación en la serie de televisión FRIENDS en el papel de 'Monica Geller' y por su participación en las cuatro películas de la saga Scream.

Estuvo nominada a un Globo de Oro como mejor actriz por la serie televisiva Cougar Town en 2010.

Cox nació y se crio en Birmingham, Alabama, un suburbio de Mountain Brook. estudió arquitectura en la Universidad Mount Vernon para Mujeres en Washington D. C.,

Salió por primera vez en prominencia en un vídeo musical para Bruce Springsteen Sus primeros papeles en el cine incluyen Masters of the Universe (1987) y Cocoon: The Return (1988)

Más tarde, en 1994, a Cox se le invitó a una audición para el papel de 'Rachel Green', pero Cox optó por el papel de 'Monica Geller' en la nueva serie de comedia llamada Friends.

Cox (junto con sus coprotagonistas femeninas) se convirtieron en las actrices mejor pagadas de la televisión de todos los tiempos cobrando un millón de dólares por episodio, durante las dos últimas temporadas de Friends.

Durante su tiempo en Friends, Cox apareció en la película de Hollywood Scream (1996), Scream 2 (1997) y Scream 3 (2000).