¡Una diosa! Eiza González sorprende con su belleza aún sin maquillaje

Ciudad de México.- Eiza González publicó una foto sin maquillaje en la que dejó a sus fans encantados por su belleza natural.

La imagen se volvió muy popular por lucir sin ninguna perfección, además de que tiene un gran aspecto físico.

La imagen ya cuenta con más de 154 mil ‘likes’ y miles de comentarios diciendo que luce muy bella.

No no no puedes ser y yo extrañandote".