Una modelo recibe amenazas muerte en redes sociales por su apariencia

Ciudad de México.- La modelo, Sophia Hadjipanteli, originaria de Chipre, reveló en el programa Good Morning Britain que ha recibido amenazas de muerte por tener uniceja.

Sin embargo, a ella aseguró que no le molestan y que nunca ha permitido que su autoestima dependa de cómo la tratan los demás, pues desde que era pequeña sus compañeros del colegio se han burlado de ella.

Por otro lado, aseguró que también hay mensajes agradables que le alegran el día, y son en los que realmente se interesa.

Se reían de mí por otras cosas que no tenían que ver con mi cara. No me gusta la atención negativa. Recibo muchas amenazas de muerte. Es feo, pero luego piensas en cómo alguien más les dijo a estas personas que es inaceptable la forma en que me veo y por eso es que les enfurece, al grado de que desean mi muerte”, declaró Sophia.