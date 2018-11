"Una relación muy abierta", el secreto del matrimonio de Catherine Zeta-Jones

Estados Unidos.- Ante los ojos de los espectadores y el escrutinio mediático, una gran cantidad de relaciones amorosas nacidas en el seno del entretenimiento han llegado a su final sin remedio alguno.

Sin embargo, algunas parejas han logrado sobrevivir al lado más oscuro de la fama, a las implicaciones de la industria y a las especulaciones que nunca dejan de rondar su expuesto romance.

Una de ellas es el matrimonio conformado por Catherine Zeta Jones y Michael Douglas, quienes han estado juntos por casi dos décadas y tienen dos hijos.

¿Cuál es el secreto de su duradera relación? De acuerdo con la actriz, la apertura al momento de compartir la vida juntos.

Durante una entrevista para el programa Today, Catherine reveló que tiene "una relación muy abierta" con Douglas, ya que no existen secretos entre ellos y la sinceridad es lo que saca a flote el romance pese a las duras experiencias por las que se pueda atravesar.

Estoy tan feliz de haber logrado 20 años juntos… Ha sido genial, pero creo que es incomprensible para mí que estés con una persona durante 18 años y que las cosas no sean optimistas todos los días. Simplemente no lo son. Tanto Michael como yo tenemos una relación muy abierta. Somos honestos y compartimos cosas que probablemente mucha gente no lo haría", expuso la actriz al programa.