Una urna con cenizas, lo que recibió Martha Figueroa tras perder un bebé

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, compartió uno de los capítulos más dolorosos de su vida; la muerte de su primer bebé, quien falleció por una negligencia médica.

A los 27 años, después de casarse, Figueroa se enteró que estaba embarazada, así que preparó todo para recibir a su bebé; fue a San Antonio, Texas, a comprar todas las cosas para su primogénito, puso su recámara bonita y todo estaba listo para cuando llegara a casa.

El día del parto, que fue natural, en la plancha Martha estaba angustiada y comenzó a preguntar al médico, “‘¿qué está pasando?’, y de repente el doctor me dice, ‘¡ya está saliendo, ya está saliendo!’ En eso oigo que lo sacan y el bebé no hacía ruido, entonces yo pregunté, ‘¿por qué no hace ruido, por qué no llora?’, el doctor me dijo ‘no te preocupes, todo está bien'”, contó la conductora.

Tras un tiempo de recuperación, despertó y el médico estaba sentado junto a ella y le pidió ser fuerte, pues su bebé había muerto.

Desperté y estaba el doctor sentado conmigo y me dice, ‘tiene que ser fuerte’. ¿Qué pasa, doctor?, ¿se murió mi bebé?’, pregunté. ‘No se murió, pero tiene que ser fuerte’, respondió. Cuando me dijo eso yo pensé, ‘ya se murió’. Y le dije, ‘ya se murió, verdad, doctor’. Me agarró la mano y me dijo, ‘sí, se murió'”, recordó.

Martha Figuero reveló que nunca vio el cuerpo de su bebé, lo que agradeció, porque de lo contrario habría sido más difícil para ella, aseguró.

El único contacto que tuvo con él fue a través de sus cenizas, a las que le lloró hasta el cansancio.

Me dieron ya las cenizas y al día siguiente, regresé a mi casa con mi cajita de cenizas. Cuando se salió mi mamá de la casa, yo abrí la urna, porque no sabía qué onda, entonces abrí la urna, vi las cenizas, las saqué […] Nunca he llorado tanto en mi vida, lloré, lloré sola hasta que dije, ‘ya a seguir adelante'”, platicó en la sección A corazón abierto del programa Hoy.

Tras superar su dolor, supo que todo se debió a una negligencia del doctor, “que se le pasó de tueste el parto, empezó a tener problemas con el bebé, no supo qué hacer , me cortó mal de abajo para poder sacar a bebé, me dejaron mal”, mencionó.