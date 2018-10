Usher recibe una felicitación muy mexicana en su cumpleaños

Estados Unidos.- El cantante Usher, conocido por éxitos como Yeah! y DJ Got Us Fallin' In Love, celebró haber llegado a la edad de 40 años desde el estudio de grabación y al lado de su gran amigo el rapero Jay-Z.

Sin embargo, además de también irse de fiesta y pasar su cumpleaños al lado de especiales personas, Usher recibió una felicitación muy al estilo de México, y esta fue de parte de nada más y nada menos que Salma Hayek.

La actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram un video en el que es posible ver a Usher, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Monserrat Oliver y otras personalidades cantando Happy Birthday a Salma y a Eugenio, quienes cumplen años el mismo día: el 2 de septiembre.

El video es de la reciente celebración de ambos actores mexicanos por un aniversario más de vida, y Salma publicó el clip para recordar con cariño a Usher en su cumpleaños.

Ahora es tiempo de celebrarte", escribió la actriz en la descripción del video.

Asimismo, Salma Hayek también le envió sus mejores deseos de cumpleaños a Usher al publicar una fotografía en la que luce a su lado.