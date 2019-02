Usher y Rich the Kid resultan ilesos tras robo con arma en famoso estudio

Los Ángeles, EU.- El rapero Rich the Kid y el cantante Usher vivieron momentos de peligro y angustia luego de que un hombre detonara un arma de fuego en un famoso estudio de grabación de West Hollywood, esto como parte de un presunto robo dirigido a Rich.

De acuerdo con TMZ, Rich the Kid y quienes se encontraban a su alrededor fueron víctimas de un robo a mano armada este martes en el Westlake Recording Studio, esto mientras Usher se encontraba aparentemente en otro lugar del recinto grabando su música.

Según trascendió de testigos, quien cometió el delito detonó el arma en al menos 10 ocasiones, disparando a todo lo que estaba detrás de él mientras huía del lugar. TMZ reporta que el hombre se habría fugado con dinero y joyería.

Fuentes policíacas que hablaron para el medio indicaron que Usher no resultó herido en medio de los disparos. Asimismo, TMZ captó el momento en que el intérprete de DJ Got Us Fallin' In Love salió del estudio, aparentemente en buen estado y sin emitir declaraciones.

Asimismo, se reporta que Rich the Kid estaba afuera del estudio cuando ocurrió el incidente y sus representantes declararon que se encuentra bien. Sin embargo, personas que estaban alrededor del rapero también fueron atacados y al menos un guardaespaldas habría resultado herido.

Las autoridades ya investigan el caso, una situación que se indica no resulta nueva para Rich the Kid, pues el verano pasado resultó gravemente herido luego de que invadieran su hogar y lo asaltaran.