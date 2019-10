Usuaria de Twitter afirma que en el cine quitaron '108 costuras' por 'Joker'

Ciudad de México.- La usuaria de Twiter, Jime Ladu, se mostró molesta a la poca proyección que le dan al cine mexicano, pues el mismo día del estreno de 108 costuras fue también la del Joker.

Te invito a ir más allá de un te gusta o no el cine mexicano ���� a entender la problemática que enfrenta la exhibición de nuestro cine �� El fin de semana cancelaron la función de una película mexicana por #Joker Por @jimenaladu ��️ pic.twitter.com/wCsiu6LYw8

La joven se mostró inconforme por la cancelación de única sala donde pasarían la trama mexicana, para dar apertura al filme de Joaquín Phoenix.

Un amigo mío, que además es experto en cine, y a lucha por el cine mexicano, posteo en su Facebook: ”Y que me lanzo a ver 108 costuras. Anunciada desde un día antes, revisado 20 minutos previamente cuando llegó a Cinemex. Me salen que no hay función y en la sala está la del Guasón. Qué manera de maltratar al cine mexicano””, mencionó.