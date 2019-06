Usuario de Twitter provoca a Héctor Suárez Gomís sobre la salud de su padre

Ciudad de México.- Luego de que Héctor Suárez Gomís revelara que su padre, Héctor Suárez, lucha desde el 2015 contra el cáncer en la vejiga, no faltó la persona que en lugar de hacer un comentario de solidaridad hizo lo contrario y apuntó que lo que está haciendo el también actor es para conseguir parte de la herencia, situación que lo molestó e hizo que iniciara una discusión.

A lo que el actor le contestó en tono molesto:

Renuncié a ella desde hace años para que todo sea de mis hermanos y su esposa. A mí no me hace falta más. ¡Mal jugado tu 'intento' de joder subcampeón!"

El actor aseguró que los anuncios que realiza en su cuenta del pajarito no lo hacen por fama.

Los que han seguido las noticias del estado de salud del actor de El mil usos y Lagunilla mi barrio por medio de las redes sociales de Suárez Gomís, inmediatamente saltaron en defensa de lo que está haciendo y tacharon al sujeto de insensible y otras palabras más subidas de tono.

Ni le responda usted a ese tipo de comentarios tan pen.., nunca faltan, mucha fuerza para su señor padre y familia", "Increíble las ganas de joder de la gente, o como dice el dicho, "el león cree que todos son de su condición", en fin...", "Mi estimado, no hagas caso a este tipo de comentarios tontos.... No te conozco personalmente, así que no sé qué tipo de persona eres, pero ya sabemos qué tipo de persona es Enrique...", escribieron los seguidores de El Pelón Gomís.