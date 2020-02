¿Utiliza Tinder? Ben Affleck se sincera sobre su vida amorosa y las app de citas

Estados Unidos.- Ben Affleck se sinceró sobre su actual vida amorosa, su arrepentimiento por errores del pasado y la visión que tiene de sí mismo en el futuro durante la segunda parte de su entrevista para Good Morning America (GMA), donde también reveló si usa alguna aplicación de citas para conocer mujeres.

El actor, quien ahora mismo se encuentra promocionando su película The Way Back, ha hablado con apertura sobre sus problemas de alcoholismo, su relación con su expareja Jennifer Gargner y otros reveladores aspectos de su vida, esto a través de una serie de entrevistas para el mencionado programa y el diario The New York Times.

El actor de La Liga de la Justicia fue cuestionado por la conductora de GMA Diane Sawyer sobre los reportes en los que se especula que utiliza la aplicación para citas Raya. Affleck negó tal información y aprovechó el momento para aclarar que no es partidario de ningún servicio de se tipo.

No Tinder, Grindr, Bumble... No estoy en ninguna de esas. No juzgo a las personas que lo están, genial. Conozco a personas que las usan y se divierten, pero yo no", aseguró Ben.

Me encantaría tener una relación que sea profundamente significativa y con la que pueda estar por completo comprometido", agregó el actor sobre lo que espera para su vida amorosa.

Affleck también habló sobre el futuro al decir que se ve a sí mismo sobrio, viendo a sus hijos tres veces y media por semana, haciendo unas cinco películas y estando en una "sana, estable, amorosa y comprometida relación" dentro de cinco años.