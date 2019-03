(VIDEO) Actriz revela que fue golpeada por Sergio Goyri y lo llama misógino

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa Un Nuevo Día, la actriz Olivia Collins reveló que fue agredida físicamente por Sergio Goyri cuando eran compañeros de proyecto.

La actriz señaló que Goyri le dio un codazo cuando trabajaron juntos en la película Noche de Buitres (1988).

Sí, con él tuve la desgracia de ser agredida, o sea, me pegó en una película sin motivos, ni causa. Teníamos una mesa, estábamos actuando en una película e íbamos a hacer la acción, yo pedí maquillaje, él estaba a mi lado y le dije a la de maquillaje que me diera el espejo de este lado, en ese momento me dio un codazo".