(VIDEO) Adele muestra su emoción por asistir al último show de las Spice Girls

Londres, Inglaterra.- La noche de ayer sábado las Spice Girls dieron su último show de su gira Spice World Tour 2019 con una espectacular presentación en el estadio de Wembley en Londres.

En este concierto tuvieron a una invitada de lujo, la cantante británica Adele estuvo junto a las Spice Girls.

Adele demostró ser una gran fanática de este grupo de mujeres y así lo dejó ver en redes sociales, al compartir videos y fotos al lado de Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown y Melanie Chisholm.

¡La última vez que vi a las Spice Girls en Wembley fue hace 21 años! Esta noche con mí más cercano y querido, lloré, reí, grité, bailaba, recordé y me enamoré de mi hijo de 10 años. No es ningún secreto cuánto las amo, cuánto me inspiraron para correr por mi vida y nunca mirar hacia atrás", escribió la intérprete de Rolling in the deep.