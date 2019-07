(VIDEO) Alejandra Guzmán confiesa que Frida Sofía la golpeaba

Ciudad de México.- La cantante, Alejandra Guzmán, durante una entrevista con el reportero de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante confesó que su hija Frida Sofía la golpeó, motivo por el cual decidió alejarse de ella.

Además de lo ya mencionado la cantante aseguró que su hija es una alcohólica y rencorosa, al afirmar que eso fue lo que la motivó a golpearla.

Yo creo que mucho alcohol y muchas cosas, resentimientos y muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver, porque de que he estado ahí, he estado ahí”, agregó.