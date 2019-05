(VIDEO) Alex Rodríguez acompaña a JLo y a Marc Anthony al festival de su hijo

Estados Unidos.- Desde que se separaron en 2011 Jennifer Lopez y Marc Anthony han mantenido una muy buena relación y para muestra de ello, Alex Rodríguez, prometido de JLo, los acompañó al festival de uno de sus hijos.

Los famosos se reunieron en la escuela de su hijo Max, quien durante la gala se presentó en solitario para entonar el tema You are still the one.

En las imágenes compartidas por el expelotero, primero aparece ‘La Diva del Bronx’ con una sonrisa y disfrutando de una las interpretaciones del evento, acto seguido él aparece sonriendo y posteriormente Marc fingiendo que canta el tema que se escucha de fondo.

De esta forma, Jennifer, Marc y Alex demuestran que la comunicación entre los tres es más que cordial, sobre todo si se trata de un tema en el que tienen que ver los hijos que los intérpretes procrearon.