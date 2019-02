(VIDEO) Alfredo Adame enseña su 'pack' frente a las cámaras de 'D Generaciones'

Ciudad de México.- Alfredo Adame volvió a visitar el programa D Generaciones, y luego de que su expareja, Susan Quintana, confesó que su miembro es muy pequeño, aprovechó la emisión para defender su virilidad.

En su visita al programa de Unicable, el actor demostró que no le molesta hablar del tema, y señaló que gracias a su galanura le dieron la oportunidad de modelar ropa interior masculina:

Gracias a mí, inventaron la versión reforzada frontal”, aseguró.

Debido a que los conductores no creyeron lo dicho por Adame, mostró algunos fotos intimas y hasta una mujer del público aprovechó para ‘agasajarse’.

Maca Carriedo le dijo a Alfredo que no la debería mostrar a las cámaras, sin embargo, hizo caso omiso.

También aprovechó para contar la pelea que tuvo con su ex:

Ahí te va la historia del chiquipack. ¿Cómo fue? En un momento, cuando nos conocimos por Face, pues se puso caliente la cosa y me dijo ‘te mando fotos mías desnuda’. Se pone caliente la cosa, uno responde y entonces me dice mándame tuyas y le mando dos fotos; estaba yo en el gimnasio. Ese teléfono se quedó en su casa y luego me empezó a chantajear con que las iba a sacar y también una conversación de cibersexo. Yo no hice caso y luego me sacó el revistazo donde dijo que la tenía ‘así’, y entonces yo le contesté. Ahí te va la contestación: una demanda por daño moral”.