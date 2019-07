(VIDEO) Alivio para Alejandra Guzmán: Arrestan al hombre que robó en su casa

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán está atravesando una mala racha en su vida, pues además del pleito con su hija, Frida Sofía, la rockera fue víctima de la delincuencia pues robaron dentro de su hogar, sin embargo, ya habrían detenido al ladron.

A casi un mes de que se revelara que un grupo de hombres armados sometió a un empleado de la cantante para sustraer una camioneta y otros objetos de la casa de la artista, el periodista Gustavo Adolfo Infante comunicó que ya habían arrestado al delincuente.

Me están informando amigos míos de la policía, está confirmado que ya detuvieron al ladrón de la casa de Alejandra Guzmán, está tras las rejas”.

Horas antes de revelarse esta información, ‘La Guzmán’ dijo de esta persona:

Es un tipo que me dio muy mala espina, que me empezó a pedir trabajo cuando lo perdió por pasarse de lanza, él sabía dónde estaban las llaves, donde estaba el casete de las grabadoras, donde estaba la caja, es más, él instaló la caja, yo no sé cómo abrieron esa caja, fue impresionante verlo, pero gracias a Dios ya levanté todo, y tengo trabajo”.