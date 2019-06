(VIDEO) Ana Bárbara llora en plena rueda de prensa por esta triste razón

Ciudad de México.- En medio de un rueda de prensa en el teatro Metropolitan, de la Ciudad de México, la talentosa cantante Ana Bárbara anunciaba su próximo concierto con la gira Revancha y su nueva canción Qué poca.

Durante la sesión de preguntas y respuestas todo caminaba de manera habitual, y no fue hasta que tocaron un tema sensible para la intérprete que esta no pudo contener el llanto.

Ana Bárbara fue cuestionada sobre la relación que lleva con su padre, cuestión que la afecta debido el distanciamiento del que han sufrido ambos, desde que la intérprete se fue a Los Ángeles.

Lo hago lo mejor que puedo, yo a mi papá lo amo, lo adoro y le agradezco la vida, a mi papá pues lo bendigo siempre. Lo que doy y lo que tengo es lo que me alcanza a mi alma para darle, quizá no sea lo que yo quisiera pero es lo que tengo”, entre sollozos dijo Ana Bárbara.

Pasado el momento, entre otras cosas, mencionó que puso un pausa a su carrera musical por diversas cuestiones y que está decidida a continuar con su música para recuperar su lugar como artista.