VIDEO: Ana Bárbara muestra el amor que siente por hija de Mariana Levy

Ciudad de México.- Ana Bárbara demostró a sus fans la excelente relación que mantiene con su hijastra, Paulina, quien es hija de la fallecida actriz, Mariana Levy.

Por medio de Instagram, la artista compartió un video en el que cantaba con la adolescente Rompiendo cadenas, pero la joven acabó por impresionar a su madrastra con un rap improvisado.

La intérprete de Lo busqué, escribió en el pie de foto que se siente muy bendecida y que jamás se sentirá sola por todo el amor que recibe.

Con tantos hijos nunca me siento sola. ¡Si no me acompaña uno me acompaña otro!", escribió