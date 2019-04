(VIDEO) Andrea Escalona revela la dura infancia que pasó a causa de sus padres

Ciudad de México.- Andrea Escalona fue la encargada de participar en A corazón abierto, la aclamada sección de Hoy en la que los famosos revelan sus secretos más íntimos y personales que han vivido.

La hija de la productora Magda Rodríguez confesó la dura infancia que pasó y la relación que ha mantenido con su familia.

La guapa conductora se sinceró frente a las cámaras y reveló que creció en una familia “no convencional”, pues nunca vio a su padre y a su madre juntos.

Escalona también confesó que llegó a ver a su mamá como una hermana, debido a que pasaba mucho tiempo fuera de casa.

Agregó que llegó a pensar que su mamá Magda ‘compraba’ su ausencia al darle muchos obsequios, pero con eso no evita sentirse mal por no tener al ser que le dio la vida junto a ella.

Yo como hija única siento que mi mamá, por el tiempo que no estaba conmigo, me compraba de todo. Me llevaba al palacio de los juguetes y me traía un chorro de ropa. Yo también creo que era por remordimiento, por el tiempo que no pasaba conmigo. Trataba de compensármelo con otras cosas… Me acuerdo de que en algún momento me fue muy bien en la escuela y me dijo ‘agarra todo lo que quepa en tus manos’. Yo me sentía como de ¡no manches!, estaba muy contenta. Mi mamá me daba todo. Pero muchas veces sí me afectó y me lastimó”.