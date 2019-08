VIDEO: Andrea Legarreta se le iría con todo a Adame; así responde a ataques

Ciudad de México.- Luego de que desde hace unos días su excompañero Alfredo Adame la acusara de infiel y también la llamara como “la primera dama de Televisa”, la mañana de este martes, Andrea Legarreta ‘rompió’ el silencio.

La famosa conductora utilizó las cámaras del programa Hoy para enviar un mensaje al polémico actor pues sus fans le han preguntado si no respondería a los ataques.

De pronto me han estado preguntando por el tipo de declaración pública acerca de unos comentarios muy fuertes que ha hecho sobre mi persona el señor, bueno si se le puede llamar señor Alfredo Adame”.

Más adelante claro que sí lo voy a hacer, por supuesto que sí, soy una mujer que promueve pues que las mujeres no permitamos ningún tipo de violencia en nuestra contra, claro que así será, pero se hará como debe ser. Aguántenme”.

Galilea Montijo mostró su total apoyo a Legarreta y aseguró que le debe de poner un alto a Adame.

Para finalizar, Andrea envió un mensaje a las mujeres para que no se queden calladas ante ningún tipo de violencia.

Le pido a las mujeres que no se queden calladas, que denuncien, que no permitan ningún tipo de violencia y no puedo hacer lo contrario. Aquí lo haré como la señora que soy y más adelante verán lo que haré”.