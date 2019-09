VIDEO: Angelique Boyer confiesa haber cometido un 'crimen' en aeropuerto

Ciudad de México.- Un video de Sebastián Rulli y Angelique Boyer fue compartido en redes sociales con una gran confesión de un grave error que cometió ella.

Contaron que durante su viaje a Cozumel, Quintana Roo, Angelique agarró una maleta que no era la suya:

Ella agarró una maleta que supuestamente era la mía y muy contenta y segura, ayudándome porque yo estaba con otro equipaje. Llegamos al hotel y no era nuevamente mi maleta, ¿lo pueden creer? Confiaba en ti, ¿qué checaste? Checaste la maleta antes de agarrarla, checaste que fuera la mía”, expresó.

Afortunadamente pudieron recuperar la maleta correcta al regresar al lugar de los hechos:

Lo bueno fue que llegamos al lugar donde recogimos las maletas y el chavo, que era igual de astuto que yo, llegó, nos encontramos, nos abrazamos, nos hicimos amigos, nos dimos los teléfonos, hoy vamos a salir a cenar y no estás invitada. Me voy con mi cuate, así que pensé que me iba a meter al jacuzzi en pantalón largo y tenis, qué estrés”, dijo entre risas.