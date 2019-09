VIDEO: ¡'Another one'! DJ Khaled y su prometida esperan a su segundo bebé

Estados Unidos.- Con gran felicidad, DJ Khaled pronunció el que es probablemente uno de sus más significativos y emotivos "another one", ya que anunció a sus seguidores de redes sociales que él y su prometida Nicole Tuck esperan a su segundo hijo.

El famoso DJ compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor video en el que aparecen él, su prometida y su hijo de casi tres años de edad, Asahd, en una cita con el médico durante la cual le practican a Nicole un ultrasonido.

¡Asahd, mira a tu hermano! ¡Él es tu hermano! Dios es grande, Asahd, estás por tener un hermano”, dice con gran emoción DJ Khaled a su primogénito, quien le responde “otro más” (another one), en referencia al lema de su famoso padre.

Al pie del emotivo clip, DJ Khaled escribió unas conmovedoras palabras sobre la felicidad que lo embarga al esperar a su segundo bebé, quien también es niño.

Después de esa bendición, lancé uno de mis más grandes álbumes hasta la fecha (Grateful and Father Of Asahd) inspirado por su grandeza. Justo cuando pensé que la vida no podría ser mejor, recibí otra bendición, que mi reina espera a una adición a nuestro legado. Me siento más inspirado que nunca”, continuó el emocionado padre.