VIDEO: Anuel AA acepta su calvicie y pide a Dios que le crezca el pelo de nuevo

San Juan, Puerto Rico.- El trapero Anuel AA, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se muestra con un nuevo corte de cabello, el cual pareciera no haberle gustado mucho.

Anteriormente se especulaba que él podría estar calvo, luego de que un juego mecánico se le volara un poco el fleco, dejando ver unas extensas entradas.

En el clip aparece el artista de 27 años a punto de comer, hace una oración por sus alimentos y finaliza repitiendo una petición acerca de su pelo.

Dios mío gracias por esta comida, gracias porque soy el mejor reguetonero y trapero vivo… Dios mío, por favor que me crezca pelo; Dios mío, por favor que me crezca pelo, que me crezca el pelo…”.