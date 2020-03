VIDEO: Así mataron policías a la actriz de 'Emergencias'; no recibirán cargos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Autoridades del condado de Los Ángeles revelaron las imágenes captadas por la cámara corporal de los oficiales que asesinaron a tiros a Vanessa Marquez hace casi dos años, desgarrador video que muestra cómo la actriz de Emergencias los amenazó con una réplica de pistola y les gritó "mátenme" antes de que los agentes abrieran fuego en su contra.

El Departamento de Policía de South Pasadena compartió el material a KABC el lunes de esta semana, mientras que la Oficina del Fiscal del condado de Los Ángeles publicó una reseña del violento y fatal incidente.

Según reportes, las autoridades dictaminaron que los dos policías involucrados en el tiroteo actuaron "en legítima defensa propia" cuando dispararon y mataron a Vanessa, esto durante una revisión de bienestar que estaban haciendo en la casa de la actriz la noche del 30 de agosto de 2018.

Los oficiales Gilberto Carrillo y Christopher Perez acudieron esa noche a la casa de Vanessa después de que las autoridades recibieron una llamada de un familiar de la actriz preocupado por su bienestar, pariente que reportaba la situación desde otro estado. La Policía asegura que la casa estaba "en completo desastre por condiciones de acumulamiento" cuando arribaron.

Los videos revelados muestran que la actriz de Emergencias, recostada en una cama, gritó a los policías algo acerca de "convulsiones". Paramédicos y un médico de salud mental acudieron a la casa y hablaron con Vanessa durante 30 minutos sobre su salud física y mental, además de preguntarle sobre su medicación.

El personal médico concluyó que Vanessa debía ser hospitalizada, lo cual le generó pánico a la actriz, quien exclamó: "Oh Dios mío, no". Los policías le aseguraron que no estaba bajo arresto, pero que iba a ser retenida por 72 horas porque significaba un riesgo para ella misma.

La actriz siguió protestando y se acercó a una bolsa, de la cual extrajo lo que los agentes pensaron que era una pistola. Los oficiales bajaron por las escaleras y le gritaron "baja el arma", a lo que ella replicó "mátenme". Luego de que uno de los policías le dijo que "no iban a matarla", Vanessa siguió apuntando hacia y ellos y fue disparada.

Las autoridades después determinaron que el arma de la actriz era falsa, una pistola de aire comprimido completamente negra. Vanessa, recordada por su papel de la enfermera 'Wendy Goldman' en Emergencias, tenía 49 años al momento de su asesinato.