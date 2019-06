(VIDEO) Belinda luce tatuada de cuerpo entero; colabora con Los Ángeles Azules

Ciudad de México.- Recientemente, la famosa cantante Belinda compartió con sus seguidores el lanzamiento de Amor a primera vista, la primera colaboración que tiene con Los Ángeles Azules y cuya letra fue escrita en conjunto por la cantante, el autor regional mexicano Horacio Palencia y el músico cubano Descemer Bueno.

Sobre la experiencia de sumarse a los artistas que han colaborado con la banda originaria de Iztapalapa dijo:

Para lograr su propósito la famosa intérprete muestra una versión de ella jamás vista en el video del tema, que se estrenará en las próximas semanas es un homenaje a la cultura urbana.

Me tatuaron todo el cuerpo, fueron cuatro horas y media de trabajo por artistas mexicanos. Siempre mostramos una parte de México, pero no dejamos ver la parte más ruda o de calle. El arte de los tatuajes es algo impresionante que en México casi no se enseña, pero hay muchos artistas increíbles que hacen trabajos espectaculares".