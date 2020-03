VIDEO: Billie Eilish pierde todo pudor y se desnuda en pleno concierto de Miami

Miami, Florida.- La famosa cantante de 18 años, Billie Eilish, sin pena alguna en pleno concierto ofrecido en Miami el pasado fin de semana presentó un video en el que se va desnudando poco a poco hasta quedar solamente en sostén.

Durante el fin de semana del 7 y 8 de marzo, Billie se presentó en Miami por su tour '¿Where Do We Go?', durante el cual protesto la sexualización de las mujeres aunque sean menores de edad mientras se quitaba la ropa.

Como se sabe, la cantante usa ropa holgada para no mostrar su cuerpo y evitar ser sexualizada, además de ciertas inseguridades que ha confesado sentir a lo largo de su adolescencia.

Sin emabrgo, ha decidio realizar un radical e impactante cambio durante su protesta en contra del abuso femenino y la sexualización de las mujeres aunque sean menores quitándose la ropa poco a poco hasta quedar en sostén, el video solo muestra su cintura hacia arriba, mientras da su discurso.

¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo muestro mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una pu... y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él, ¿Si mi valor se basa sólo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", decía Billie al desnudarse.

El momento fue recibido con gran éxito entre gritos y aplausos euforicos de emoción y aprobación al mensaje de la creadora de Bad Guy.

ESTOY GRITANDO BILLIE EILISH TE AMO

